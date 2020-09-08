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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, по данным источников, находится в Мозырском пограничном отряде в Гомельской области. Такой информацией делится в Telegram-канале предвыборный штаб экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
Ведомостивчера в 10:15
Подробнее о событии
РБК

Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

РБКвчера в 10:58
Интерфакс

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Интерфаксвчера в 09:10
Коммерсантъ

Колесникова предположительно находится в погранотряде в Гомельской области

Коммерсантъвчера в 09:44
RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русскомвчера в 09:43
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

РИА Новостивчера в 10:18
ТАСС

В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

ТАССвчера в 09:23
Московский Комсомолец

Названо местонахождение Марии Колесниковой

Московский Комсомолецвчера в 09:00
КП - Беларусь

Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде

КП - Беларусьвчера в 09:18

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Принимая решение об ограничениях, необходимо было обеспечить управляемость пандемией, способность здравоохранения адекватно реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей, а с другой стороны ‒ сохранить возможность работы ряда предприятий, подчеркнул московский мэр.
Ведомостивчера в 11:15

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На заседании комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению депутаты рассмотрели 17 вопросов, в том числе один о расширении штата для уполномоченного по правам ребенка Сахалинской области.
Сахалин.Инфовчера в 01:36

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REGNUM6 сентября в 21:40

Пропавшие ранее члены КС Родненков и Кравцов рассказали о случившемся

Пропавшие ранее члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов в ходе пресс-конфренции, которую транслировало "Радио Свобода" рассказали, что с ними произошло.
Газета.Ruвчера в 15:31
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Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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Франция — Хорватия 4:2

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