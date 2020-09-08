Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, по данным источников, находится в Мозырском пограничном отряде в Гомельской области. Такой информацией делится в Telegram-канале предвыборный штаб экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.

С чего всё началось Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников. Ведомости вчера в 10:15