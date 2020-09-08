В штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и сейчас находится в Мозырском погранотряде.

С чего всё началось Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников. Ведомости 10:15