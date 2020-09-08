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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и сейчас находится в Мозырском погранотряде.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
Ведомости10:15
Подробнее о событии
РБК

Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

РБК10:58
ТАСС

В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

ТАСС09:23
Коммерсантъ

Колесникова предположительно находится в погранотряде в Гомельской области

Коммерсантъ09:44
RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русском09:43
Интерфакс

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Интерфакс09:10
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

РИА Новости10:18
Московский Комсомолец

Названо местонахождение Марии Колесниковой

Московский Комсомолец09:00
КП - Беларусь

Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде

КП - Беларусь09:18

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Kyle ответил мемом с клоуном на сообщение Sh4dowehhh о будущем турнирных стримов

В твиттере стример с помощью отредактированного скриншота высмеял возможную ситуацию на трансляции чемпионата по Dota 2 после вступления в силу новых правил Valve. pic.twitter.com/23T50DLEhT— Kyle Freedman (@keepingitKyle) September 8, 2020 Ранее на это же сообщение Sh4dowehhh отреагировал комментатор Виталий v1lat Волочай.
CyberSport.ru10:48

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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Новый Nissan Micra будет создан компанией Renault

Главный операционный директор Ниссана Ашвани Гупта в интервью Le Monde заявил, что следующее поколение хэтчбека Nissan Micra будет не только выпускаться компанией Renault, но и окажется спроектировано ею же.
Драйв10:51
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В США выдали рекордный с 2000 года объем ипотечных кредитов

Президент Black Knight по анализу данных Бен Грабоске объяснил такую ситуацию рекордно низкими учетными ставками рефинансирования в США, что позволило финансовым компаниям использовать дешевые заемные средства для выдачи новых ипотечных займов и рефинансирования уже выданных ранее.
Коммерсантъ14:31