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РИА Новости
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
Ведомости10:15
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RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русском09:43
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

РИА Новости10:18
Коммерсантъ

Колесникова предположительно находится в погранотряде в Гомельской области

Коммерсантъ09:44
РБК

Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

РБК10:58
Интерфакс

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Интерфакс09:10
ТАСС

В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

ТАСС09:23
Московский Комсомолец

Названо местонахождение Марии Колесниковой

Московский Комсомолец09:00
КП - Беларусь

Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде

КП - Беларусь09:18

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Журналисты подчеркнули, что с помощью тем оформления для Windows пользователи ОС могут тонко настроить визуальный интерфейс операционной системы, изменив стандартные изображение рабочего стола, заставку, курсор, системные звуки.
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Новые автомобили09:07
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