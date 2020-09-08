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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и сейчас находится в Мозырском погранотряде.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
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Интерфаксвчера в 09:10
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РИА Новостивчера в 10:18
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РБК

Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

РБКвчера в 10:58
ТАСС

В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

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