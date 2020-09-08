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РИА Новости
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
Ведомости10:15
Подробнее о событии
РБК

Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

РБК10:58
Московский Комсомолец

Названо местонахождение Марии Колесниковой

Московский Комсомолец09:00
Коммерсантъ

Колесникова предположительно находится в погранотряде в Гомельской области

Коммерсантъ09:44
RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русском09:43
Интерфакс

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Интерфакс09:10
ТАСС

В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

ТАСС09:23
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

РИА Новости10:18
КП - Беларусь

Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде

КП - Беларусь09:18

В SOHR зафиксировали массовое возращение в Сирию наемников ПНС Ливии

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей востоковед Борис Долгов указал на полную зависимость ПНС Ливии от Турции после того, как Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продолжать поддержку «правительства» Файеза Сарраджа в Триполи.
ФАН10:00

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс10:37
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Задержаны несколько участников акции в поддержку Колесниковой у рынка в Минске

Правоохранительные органы провели во вторник задержания участников акции в поддержку члена оппозиции Марии Колесниковой возле Комаровского рынка, несколько человек доставлены в районное РУВД.
ТАСС11:23

Информационная война и самопиар — на канале «Россия 24» вышел сюжет про игру о гигантском милиционере

Сюжет про гигантского милиционера-злодея заинтересовал журналистов государственного телеканала мрачной атмосферой, а различные эксперты увидели в проекте признаки «информационной войны», черный пиар разработчиков и отсылку к политическим событиям в Беларуси.
CyberSport.ru10:09

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК09:35
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Министерство обороны Индии заявило, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничным между Индией и КНР регионе Ладакх.
Военное дело03:54

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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В воронежских больницах вводят новые места для пациентов с COVID-19

Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 развернуто 100 дополнительных койко-мест в ВГКБ №2, 60 – в ВГКБ №20, 40 – в ВГКБ №3, сообщили в пресс-центре регионального депздрава во вторник, 8 сентября.
Kursk.com08:03
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