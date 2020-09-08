Microsoft представила дешевую игровую консоль Xbox Series S

Компания Microsoft официально представила новую игровую консоль, которая станет упрощенным аналогом Series X. Она ориентирована на современные игры в 4K-разрешении, в то время как Series S сможет запускать все те же игры, только с немного ухудшенной графикой и более низким разрешением.