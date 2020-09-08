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РИА Новости
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
Ведомостивчера в 10:15
Подробнее о событии
РБК

Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

РБКвчера в 10:58
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

РИА Новостивчера в 10:18
Московский Комсомолец

Названо местонахождение Марии Колесниковой

Московский Комсомолецвчера в 09:00
RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русскомвчера в 09:43
Интерфакс

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Интерфаксвчера в 09:10
ТАСС

В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

ТАССвчера в 09:23
Коммерсантъ

Колесникова предположительно находится в погранотряде в Гомельской области

Коммерсантъвчера в 09:44
КП - Беларусь

Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде

КП - Беларусьвчера в 09:18

Слуцкий заявил о политизации обсуждения отравления Навального в ПАСЕ

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий высказался по поводу того, каким образом в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошло обсуждение отравления российского политика Алексея Навального.
Слуцкий заявил о политизации обсуждения отравления Навального в ПАСЕ
Общественная служба новостей21:38
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Microsoft представила дешевую игровую консоль Xbox Series S

Компания Microsoft официально представила новую игровую консоль, которая станет упрощенным аналогом Series X. Она ориентирована на современные игры в 4K-разрешении, в то время как Series S сможет запускать все те же игры, только с немного ухудшенной графикой и более низким разрешением.
ФедералПрессвчера в 08:21
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В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русскомвчера в 12:58

Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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