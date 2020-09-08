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РИА Новости
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
Ведомостивчера в 10:15
Подробнее о событии
РБК

Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

РБКвчера в 10:58
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

РИА Новостивчера в 10:18
Московский Комсомолец

Названо местонахождение Марии Колесниковой

Московский Комсомолецвчера в 09:00
RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русскомвчера в 09:43
Интерфакс

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Интерфаксвчера в 09:10
ТАСС

В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

ТАССвчера в 09:23
Коммерсантъ

Колесникова предположительно находится в погранотряде в Гомельской области

Коммерсантъвчера в 09:44
КП - Беларусь

Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде

КП - Беларусьвчера в 09:18

Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые
RT на русском21:31
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В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Пожилой мужчина (88 лет) отправился снимать пенсию в Сбербанке, а вернулся домой, по словам родственников, с дебетовой картой "Мир" и страховкой стоимостью почти 1300 руб. По словам еще одного клиента, после подписания документов на навязанную услугу (защиту карты) сотрудник заявил, что "обратного пути нет", то есть отказаться от нее нельзя.
Коммерсантъ18:18

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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В Сети появились первые отзывы критиков о фильме «Энола Холмс»

В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс").
РИА Новости17:41

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Главы МИД стран G7 призвали РФ найти и наказать отравивших Навального

Германия предоставила своим партнерам по G7 результаты исследований и токсикологического анализа, согласно которым господин Навальный был отравлен химическим агентом из группы "Новичка", субстанции, разработанной в России.
Daily Storm22:04

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное дело6 сентября в 05:53
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