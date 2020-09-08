Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
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КП - Беларусьвчера в 09:18