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РИА Новости
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
Ведомости10:15
Подробнее о событии
РБК

Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

РБК10:58
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

РИА Новости10:18
Московский Комсомолец

Названо местонахождение Марии Колесниковой

Московский Комсомолец09:00
RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русском09:43
Интерфакс

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Интерфакс09:10
ТАСС

В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

ТАСС09:23
Коммерсантъ

Колесникова предположительно находится в погранотряде в Гомельской области

Коммерсантъ09:44
КП - Беларусь

Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде

КП - Беларусь09:18

Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание

Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Ефремова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.В ходе судебного процесса было установлено, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения.
Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание
Страницы Воронежской культуры05:56
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Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский военный самолет «Орион», заявили в Национальном центре управления обороной РФ 7 сентября журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 10:20
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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Фильм «Мулан» раскритиковали за съемки рядом с концлагерями

Правозащитники и активисты раскритиковали только что вышедший фильм «Мулан» кинокомпании Walt Disney за то, что съемки картины проходили в непосредственной близости с концлагерями, которые содержит правительство Китая.
Культуромания11:22
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Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ruвчера в 02:54
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС12:26
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