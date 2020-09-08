Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
Штаб Виктора Бабарико передает информацию о том, что глава организации Мария Колесникова подлежала задержанию. Согласно словам представителей, оппозиционер пребывает в Мозырском погранотряде. Через анонимных источников штабу удалось узнать в некоторой степени точное местоположение руководителя.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
Подробнее о событии
Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде
КП - Беларусьвчера в 09:18