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CT news
CT news

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

Штаб Виктора Бабарико передает информацию о том, что глава организации Мария Колесникова подлежала задержанию. Согласно словам представителей, оппозиционер пребывает в Мозырском погранотряде. Через анонимных источников штабу удалось узнать в некоторой степени точное местоположение руководителя.В источнике
С чего всё началось
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
Ведомостивчера в 10:15
Подробнее о событии
РБК

Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

РБКвчера в 10:58
ТАСС

В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

ТАССвчера в 09:23
Коммерсантъ

Колесникова предположительно находится в погранотряде в Гомельской области

Коммерсантъвчера в 09:44
RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русскомвчера в 09:43
Интерфакс

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Интерфаксвчера в 09:10
РИА Новости

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

РИА Новостивчера в 10:18
Московский Комсомолец

Названо местонахождение Марии Колесниковой

Московский Комсомолецвчера в 09:00
КП - Беларусь

Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде

КП - Беларусьвчера в 09:18

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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В Германии указали на интересы США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В ситуации вокруг проекта "Северный поток — 2" важную роль играют экономические интересы США, заявила Мануэла Шлезвиг, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания, где ведется строительство трубопровода.
РИА Новостивчера в 11:56
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Врачи рассказали, в каких случаях нельзя пускать ребенка в школу

Как сообщил врач-терапевт, член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов Иван Скороходов во время интервью для «Новосибирск-онлайн», посткоронавирусная реальность начала диктовать свои правила в самых разных сферах нашей жизни, в том числе — и в сфере образования.
Live2400:41