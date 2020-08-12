Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии
Смотрите также
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков
Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса
ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Доставленный из суда Ефремов исчез из Боткинской больницы
Стало известно, в какие страны теперь можно улететь через Стамбул
Юбилейный смартфон Mi 10 Ultra представила Xiaomi
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Украина направила России ноту протеста из-за учений в Крыму
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Координаторы массовых беспорядков задержаны в Минске
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Ранее СМИ сообщали о задержании в Минске координаторов беспорядков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА
».
Подробнее о событии