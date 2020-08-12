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Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии

Ранее СМИ сообщали о задержании в Минске координаторов беспорядков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА
».
Фонтанка.Ру09:44
Подробнее о событии
ТАСС

СМИ: МВД Белоруссии установило причастность представителей штаба Бабарико к беспорядкам

ТАСС10:11
Коммерсантъ

Штаб Бабарико отрицает организацию протестов в Белоруссии

Коммерсантъ12:03
РБК

Штаб экс-соперника Лукашенко отверг причастность к протестам в Белоруссии

РБК12:00
Московский Комсомолец

Политолог предсказал массовые репрессии в Белоруссии

Московский Комсомолец12:20
Известия

Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков в Белоруссии

Известия10:28
Газета.Ru

Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков

Газета.Ru10:20
РИА Новости

Штаб экс-главы «Белгазпромбанка» объявили причастным к беспорядкам

РИА Новости09:15

В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина.
РБК10:07
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Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

Ученые из США указали на новую технологию создания детей

По словам доцента кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, медицинские технологии приближаются к созданию метода искусственного воспроизводства людей, которые позволят клонировать умерших знаменитостей и создавать «дизайнерских детей» Ученый отмечает, что наука очень близка к получению из человеческих стволовых клеток жизнеспособных сперматозоидов.
МедиаПоток07:10
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«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМ07:21
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