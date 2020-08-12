Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии

Ранее СМИ сообщали о задержании в Минске координаторов беспорядков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.