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Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии

Ранее СМИ сообщали о задержании в Минске координаторов беспорядков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА
».
Фонтанка.Рувчера в 09:44
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Коммерсантъ

Штаб Бабарико отрицает организацию протестов в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:03
РИА Новости

Штаб экс-главы «Белгазпромбанка» объявили причастным к беспорядкам

РИА Новостивчера в 09:15
ТАСС

СМИ: МВД Белоруссии установило причастность представителей штаба Бабарико к беспорядкам

ТАССвчера в 10:11
Известия

Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков в Белоруссии

Известиявчера в 10:28
Газета.Ru

Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков

Газета.Ruвчера в 10:20
РБК

Штаб экс-соперника Лукашенко отверг причастность к протестам в Белоруссии

РБКвчера в 12:00
Московский Комсомолец

В Белоруссии обвинили штаб Бабарико в причастности к протестам

Московский Комсомолецвчера в 08:44

В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.
В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена
ТАССвчера в 15:16
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Адвокат задержанного в Беларуси колумниста «Новой» Шклярова сообщил о пытках подзащитного в СИЗО

Адвокат Антон Гашинский, защищающий российского политтехнолога и постоянного автора «Новой газеты» Виталия Шклярова, сообщил в интервью «Новой» о пытках в отношении его клиента.
Новая газета17:17

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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