Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии
Смотрите также
Apple выпустит дешевый iPhone 12 без 5G в 2021 году
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Галустян впервые назвал свое настоящее имя
Киану Ривз объяснил хмурость россиян после посещения Петербурга
Назван формат обучения в школах России с 1 сентября 2020 года
Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса
В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова
«Интерфакс»: задержанные в Минске россияне могут скоро вернуться в РФ
Совет директоров Tesla одобрил дробление акций
Около 10 человек задержаны на акции у посольства Белоруссии в Москве
Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу
Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера
Биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии
Валентина Легкоступова находится в коме с отеком мозга
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
Пушков рассказал о борьбе Германии и США за «Северный поток-2»
Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова
Амурский СЗ намерен построить шесть корветов в течение восьми лет
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова
Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента
Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова
МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ранее СМИ сообщали о задержании в Минске координаторов беспорядков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА
».
Подробнее о событии