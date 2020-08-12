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Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии

Ранее СМИ сообщали о задержании в Минске координаторов беспорядков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА
».
Фонтанка.Рувчера в 09:44
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Коммерсантъ

Штаб Бабарико отрицает организацию протестов в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:03
Газета.Ru

Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков

Газета.Ruвчера в 10:20
ТАСС

СМИ: МВД Белоруссии установило причастность представителей штаба Бабарико к беспорядкам

ТАССвчера в 10:11
Известия

Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков в Белоруссии

Известиявчера в 10:28
РБК

Штаб экс-соперника Лукашенко отверг причастность к протестам в Белоруссии

РБКвчера в 12:00
РИА Новости

Штаб экс-главы «Белгазпромбанка» объявили причастным к беспорядкам

РИА Новостивчера в 09:15
Московский Комсомолец

В Белоруссии обвинили штаб Бабарико в причастности к протестам

Московский Комсомолецвчера в 08:44

Xiaomi запустит третий этап распространения MIUI 12 в октябре

Новую фирменную систему получат: Xiaomi Mi Mix 2, Mi 6X, Mi CC9E, Mi Note 3, Mi Max 3, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition Redmi 8, 8A, 7, 7A, S2, Note 8, 6, 6A, 6 Pro и Note 5. В октябре владельцы перечисленных смартфонов начнут получать стабильные прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com11 августа в 11:16
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новостивчера в 10:39
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Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

В квартире бывшего доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, нашли пакет с человеческой головой, обрез винтовки и запас патронов к нему.
РБКвчера в 13:21
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Цымбалюк-Романовская решила погасить часть долга за счет Джигарханяна

Будучи еще в браке с Джигарханяном, Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась к другу семьи, столичному предпринимателю Юрию Растегину, чтобы одолжить денег на ремонт квартиры, где собиралась жить с супругом.
НТВвчера в 14:16
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