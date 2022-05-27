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Штаб ДНР заявил об установлении полного контроля над Красным Лиманом под Краматорском

Силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российских войск установили полный контроль над городом Красный Лиман в Краматорском районе, заявил штаб территориальный обороны ДНР в своем Telegram-канале
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Lenta.ru
«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении.
Lenta.ru
«Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями зашли в сам город», — отмечал он.
Ведомости
Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович позднее допустил, что Вооруженные силы Украины отступили из города.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Под контроль ДНР перешел Красный Лиман
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Штаб ДНР заявил об установлении полного контроля над Красным Лиманом
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Силы ДНР и ЛНР установили контроль над Красным Лиманом
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Штаб ДНР заявил об установлении полного контроля над Красным Лиманом под Краматорском
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