Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Штаб Навального официально попросил Кремль о переводе блогера в Европу

Штаб "оппозиционера" и блогера Алексея Навального официально попросил помощи у Кремля о его переводе в ведущий токсикологический центр, находящийся в Европе. Для этого необходимо подготовить и предоставить медицинскую документацию.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
 Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
РБКвчера в 09:51
Подробнее о событии
Forbes

Штаб Навального попросил Кремль помочь отправить политика в европейскую клинику

Forbesвчера в 10:06
Коммерсантъ

Штаб Навального попросил Кремль помочь с зарубежным лечением

Коммерсантъвчера в 10:20
News.ru

Врач ответила на слова Пескова о помощи с отправкой Навального за границу

News.ruвчера в 10:12
РИА Новости

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

РИА Новостивчера в 12:14
Znak.com

Врач Навального просит у Кремля содействия в получении бумаг для его перевода в Европу

Znak.comвчера в 10:00
РБК

Врач Навального ответила на слова Пескова о помощи с отправкой за границу

РБКвчера в 09:51
Фонтанка.Ру

Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу

Фонтанка.Рувчера в 09:21

Россия требует экстренной встречи СБ ООН по санкциям США против Ирана

Москва, 20 августа 2020, 23:34 — REGNUM Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о введении санкций против Ирана, сообщил 20 августа журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
REGNUMвчера в 16:34
137

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00

GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.comвчера в 06:54

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
9

Intel утверждает, что её процессоры лучше для игр, чем решения AMD

AMD Ryzen 9 3900XT оснащён 12 ядрами и 24 потоками с частотами 3,8-4,7 ГГц, 70МБ кэша и теплопакетом в 105 Вт. Цены составляют 387-410 долларов за Core i7-10700K (от 28,5 тысячи до 30 тысяч рублей), тогда как AMD Ryzen 9 3900XT стоит от 480 до 499 долларов (о 35 тысяч до 36,8 тысячи рублей).
Игромания.рувчера в 09:11
6