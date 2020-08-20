Штаб Навального попросил Кремль помочь с лечением политика за границей
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Штаб Навального официально откликнулся на предложение со стороны Кремля, заявившего о готовности помочь в эвакуации политика для лечения за границей. Штаб собирается отправить блогера-оппозиционера в токсикологический центр в Европе.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
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