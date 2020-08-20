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Штаб Навального попросил Кремль помочь с лечением политика за границей

Штаб Навального официально откликнулся на предложение со стороны Кремля, заявившего о готовности помочь в эвакуации политика для лечения за границей. Штаб собирается отправить блогера-оппозиционера в токсикологический центр в Европе.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
 Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
РБКвчера в 09:51
Подробнее о событии
РИА Новости

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

РИА Новостивчера в 12:14
Коммерсантъ

Штаб Навального попросил Кремль помочь с зарубежным лечением

Коммерсантъвчера в 10:20
Фонтанка.Ру

Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу

Фонтанка.Рувчера в 09:21
Forbes

Штаб Навального попросил Кремль помочь отправить политика в европейскую клинику

Forbesвчера в 10:06
Znak.com

Врач Навального просит у Кремля содействия в получении бумаг для его перевода в Европу

Znak.comвчера в 10:00
РБК

Врач Навального ответила на слова Пескова о помощи с отправкой за границу

РБКвчера в 09:51
News.ru

Врач ответила на слова Пескова о помощи с отправкой Навального за границу

News.ruвчера в 10:12

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Газета.Ru19 августа в 09:56
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