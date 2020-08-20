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Врач попросила власти помочь перевезти Навального на лечение в Европу

Анастасия Васильева из «Альянса врачей», врач Алексея Навального, сообщила, что его соратники просят Кремль помочь с перевозкой оппозиционера на лечение в одну из европейских клиник.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
 Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
РБК09:51
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Коммерсантъ

Штаб Навального попросил Кремль помочь с зарубежным лечением

Коммерсантъ10:20
Forbes

Штаб Навального попросил Кремль помочь отправить политика в европейскую клинику

Forbes10:06
Эхо Москвы

Врачи омской больницы считают транспортировку Алексея Навального небезопасной – личный врач Васильева

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Znak.com

Врач Навального просит у Кремля содействия в получении бумаг для его перевода в Европу

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РБК

Врач Навального ответила на слова Пескова о помощи с отправкой за границу

РБК09:51
Фонтанка.Ру

Врач Навального связалась с замглавы Минздрава. Чиновник пообещал помочь с переводом в другую клинику

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Навального хотят везти в Европу для лечения

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