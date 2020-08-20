Врач попросила власти помочь перевезти Навального на лечение в Европу

Анастасия Васильева из «Альянса врачей», врач Алексея Навального, сообщила, что его соратники просят Кремль помочь с перевозкой оппозиционера на лечение в одну из европейских клиник.