Армия и оружие
Газета.RuКиев сообщил о начале разведения сил в Золотом
Разведение сил в зоне конфликта началось достаточно неожиданно - ранее запуск этого процесса неоднократно срывался. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе в районе пилотной зоны у населенного пункта Золотое, сообщает украинское агентство УНИАН.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал
Ранее, 10 июня, сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать родителям возможность тратить материнский капитал на лечение детей.
Известия 09:14
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Гаджеты
Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro
ITZine.ru вчера в 23:30
Космос
Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Газета.Ru 12:06
Политика
Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате»
Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Lenta.ru 12:02
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Политика
Зеленский отреагировал на разведение сил в Донбассе: «Прекрасно»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало развода войск в районе линии разграничения в Донбассе.
Московский Комсомолец 10:47
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Хакасия-Информ вчера в 23:38
Футбол
В ЦСКА не исключают двух трансферов зимой
Сообщается, что, помимо выкупа арендованного у клуба «Васко да Гама» бразильца Лукаса Сантоса, столичный клуб планирует подписать двух новичков.
ФАН 08:54
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Политика
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Коммерсантъ 13:36
Экономика
Минэкономразвития предложило новый способ учета бедности в России
В Минэкономразвития подготовили ряд изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Страна Советов on-line 13:09
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
РИА Новости 10:38
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Армия и оружие
Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35
Представители ВВС Бельгии сообщили, что их многофункциональные истребители F-16 перехватили группу российских самолетов, в числе которых был Су-35.
Daily Storm 13:39
Экономика
Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России
По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.
РБК 06:56
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Известия 01:16
Футбол
Гогуа пропустит четвертый матч ЦСКА подряд из-за боли в бедре
По информации Sport24, защитник ЦСКА Седрик Гогуа пропустил матчи с «Уфой», «Ференцварошем» и московским «Динамо» из-за дискомфорта, связанного с предыдущей травмой задней поверхности бедра.
Sport24.ru 12:35
Политика
Западные провинции Канады задумались об отделении из-за победы Трюдо
Global News отмечает, что движение вексита набрало популярность после парламентских выборов – число сторонников идеи выросло в провинции Альберта.
Взгляд.ру 13:22
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Авто
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах
Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Российская газета вчера в 11:00
Технологии
Сбербанк запустил приложение для бронирования столиков в ресторанах
Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустил мобильное приложение для похода в рестораны SberFood.
Коммерсантъ вчера в 00:43
Происшествия
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Коммерсантъ вчера в 18:51
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39