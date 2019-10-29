Разведение сил в зоне конфликта началось достаточно неожиданно - ранее запуск этого процесса неоднократно срывался. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе в районе пилотной зоны у населенного пункта Золотое, сообщает украинское агентство УНИАН.

Киев сообщил о начале разведения сил в Золотом

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