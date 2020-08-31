Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

"Уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник. Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.