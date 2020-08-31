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РИА Новости
РИА Новости

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

"Уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник. Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

Пресс-служба баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановская утверждает, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.
РИА Новости03:10
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RT на русском

Тихановская намерена выступить в СБ ООН и ПАСЕ

RT на русском04:14
Коммерсантъ

Тихановская планирует выступить перед Совбезом ООН и ПАСЕ

Коммерсантъ04:07
Комсомольская правда

Тихановская выступит в ООН и ПАСЕ

Комсомольская правда03:16
Lenta.ru

Тихановская решила выступить в Совбезе ООН и ПАСЕ

Lenta.ru03:42
РБК

Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

РБК03:33
ТАСС

Тихановская намерена выступить перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ

ТАСС03:54
РИА Новости

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

РИА Новости03:10

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известиявчера в 11:26
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«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета04:41
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