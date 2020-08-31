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Военное дело
Военное дело

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

В пресс-службе экс-кандидата отметили, что уже многие страны выразили свою поддержку оппозиционерам Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе проигравшего выборы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, она намерена выступить на заседаниях Совбеза ООН 4 сентября и в ПАСЕ 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

Пресс-служба баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановская утверждает, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.
РИА Новости03:10
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперт: Выступление Тихановской в ООН - спецоперация американцев

Комсомольская правда06:59
Lenta.ru

Тихановская решила выступить в Совбезе ООН и ПАСЕ

Lenta.ru03:42
Коммерсантъ

Тихановская планирует выступить перед Совбезом ООН и ПАСЕ

Коммерсантъ04:07
ТАСС

Тихановская намерена выступить перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ

ТАСС03:54
RT на русском

Тихановская намерена выступить в СБ ООН и ПАСЕ

RT на русском04:14
РБК

Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

РБК03:33
РИА Новости

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

РИА Новости03:10

Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
REGNUM01:12
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Прокуратура Нидерландов еще не получила документов по делу MH17

Прокуратуре Нидерландов пока не удалось получить у Совбеза страны засекреченные документы по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна06:24
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ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газета07:30
8

Папуасы просят патриарха Кирилла приобщить их к православию

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Фонде им. Миклухо-Маклая, обращение местных жителей в православие началось в январе-феврале 2020 года с путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля.
Интерфакс Религия06:07
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