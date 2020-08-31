Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН
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В пресс-службе экс-кандидата отметили, что уже многие страны выразили свою поддержку оппозиционерам Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе проигравшего выборы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, она намерена выступить на заседаниях Совбеза ООН 4 сентября и в ПАСЕ 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН
Пресс-служба баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановская утверждает, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.
РИА Новости03:10
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