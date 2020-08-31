Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

В пресс-службе экс-кандидата отметили, что уже многие страны выразили свою поддержку оппозиционерам Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе проигравшего выборы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, она намерена выступить на заседаниях Совбеза ООН 4 сентября и в ПАСЕ 8 сентября.