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Штаб Тихановской не признал итоги выборов в президенты Белоруссии

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает результаты выборов, передает РИА Новости. В представительстве политика отметили, что во всех регионах страны около 70-80 процентов отдали свои голоса за Тихановскую.В источнике
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РИА Новости

Штаб Тихановской не признает результаты выборов

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики, заявила РИА Новости доверенное лицо политика Ольга Ковалькова. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.
РИА Новости03:47
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Тихановская отказалась признать победу Лукашенко

Взгляд.ру03:41
Газета.Ru

В штабе Тихановской отказались признавать результаты выборов президента Белоруссии

Газета.Ru03:47
Коммерсантъ

Штаб Тихановской не признает результаты выборов в Белоруссии

Коммерсантъ03:43
RT на русском

В штабе Тихановской заявили о непризнании итогов выборов в Белоруссии

RT на русском04:35
Эхо Москвы

Штаб Тихановской намерен объявить о своих дальнейших действиях в ближайшие часы

Эхо Москвы03:31
Комсомольская правда

Штаб Светланы Тихановской не признает объявленные результаты президентских выборов

Комсомольская правда03:26
Говорит Москва

Штаб Тихановской отказался признать объявленные ЦИКом результаты

Говорит Москва03:23

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

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РИА Новости07:34
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News.ru05:38
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Лукашенко о подавлении протестов в Белоруссии: «Действовали мягко»

Милиция и белорусская оппозиция © Homoatrox "По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера", — говорится в сообщении журналистов агентства.
REGNUM08:02
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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