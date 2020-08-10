Штаб Тихановской не признал итоги выборов в президенты Белоруссии
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Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает результаты выборов, передает РИА Новости. В представительстве политика отметили, что во всех регионах страны около 70-80 процентов отдали свои голоса за Тихановскую.В источнике
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Штаб Тихановской не признает результаты выборов
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики, заявила РИА Новости доверенное лицо политика Ольга Ковалькова. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.
РИА Новости03:47
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Штаб Светланы Тихановской не признает объявленные результаты президентских выборов
Комсомольская правда03:26