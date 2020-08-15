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Ведомости
Ведомости

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.В источнике
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РБК

Штаб Тихановской объявил о начале формирования совета для передачи власти

РБК08:58
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии 17 августа сформирует координационный совет для трансфера власти

ТАСС08:44
Коммерсантъ

Штаб Тихановской создает координационный совет для трансфера власти

Коммерсантъ07:54
РИА Новости

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

РИА Новости08:17
Московский Комсомолец

Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти

Московский Комсомолец08:13
Газета.Ru

Штаб Тихановской начал формировать Координационный совет для передачи власти

Газета.Ru08:27
Эхо Москвы

Штаб Светланы Тихановской к 17 августа сформирует координационный совет для трансфера власти в стране

Эхо Москвы09:35

Фармкомпании Кировской области получили займы на сумму 567 млн рублей

Фонд развития промышленности РФ выдал льготные займы на сумму 567 млн рублей двум фармацевтическим компаниям Кировской области на реализацию проектов по производству лекарств, в том числе для борьбы с коронавирусной инфекцией.
ТАССвчера в 15:42