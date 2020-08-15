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Ведомости

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.В источнике
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РИА Новости

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

РИА Новости08:17
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии 17 августа сформирует координационный совет для трансфера власти

ТАСС08:44
РЕН ТВ

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

РЕН ТВ08:42
Газета.Ru

Штаб Тихановской начал формировать Координационный совет для передачи власти

Газета.Ru08:27
РБК

Штаб Тихановской объявил о начале формирования совета для передачи власти

РБК08:58
Московский Комсомолец

Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти

Московский Комсомолец08:13
Коммерсантъ

Штаб Тихановской создает координационный совет для трансфера власти

Коммерсантъ07:54

В Японии служащие досрочно выйдут на пенсию

Токио, 15 августа 2020, 17:40 — REGNUM Согласно исследованию аналитического центра Tokyo Shoko Research, 52 компании в Японии предложили своим сотрудникам выйти на пенсию досрочно, сообщает информационное агентство NHK.
REGNUM10:40

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

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Известия17:27
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

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Пятый каналвчера в 16:48
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Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

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РИА Новости11:10

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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