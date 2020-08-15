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Ведомости
Ведомости

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.В источнике
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РБК

Штаб Тихановской объявил о начале формирования совета для передачи власти

РБК08:58
Московский Комсомолец

Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти

Московский Комсомолец08:13
РЕН ТВ

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

РЕН ТВ08:42
Газета.Ru

Штаб Тихановской начал формировать Координационный совет для передачи власти

Газета.Ru08:27
РИА Новости

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

РИА Новости08:17
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии 17 августа сформирует координационный совет для трансфера власти

ТАСС08:44
Коммерсантъ

Штаб Тихановской создает координационный совет для трансфера власти

Коммерсантъ07:54

Представители ВСУ продали ракеты военным Луганской народной республики

Украинские военные предложили силовым структурам Луганской народной республики (ЛНР) приобрести партию оружия, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР 15 августа В пресс-службе НМ ЛНР напомнили, что ранее была проведения спецоперации по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства "Скиф" у представителей Вооруженных сил Украины.
Украина.ру08:54
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Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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