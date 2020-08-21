Штаб Тихановской подал в ВС Белоруссии жалобу на ЦИК по выборам
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Отмечается, что представители Тихановской попросили отменить решение ЦИК, который ранее отклонил все поданные жалобы. Также требованием оппозиции стало признание итогов выборов от 9 августа недействительными по всей республике.В источнике
С чего всё началось
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства, об этом она сообщила
на своей странице в Facebook.
Подробнее о событии
Жалоба Тихановской на решение ЦИК об итогах выборов подана в Верховный суд Белоруссии
Взгляд.рувчера в 11:19