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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Штаб Тихановской подал в ВС Белоруссии жалобу на ЦИК по выборам

Отмечается, что представители Тихановской попросили отменить решение ЦИК, который ранее отклонил все поданные жалобы. Также требованием оппозиции стало признание итогов выборов от 9 августа недействительными по всей республике.В источнике
С чего всё началось
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства, об этом она сообщила
 на своей странице в Facebook.
Полит.рувчера в 00:30
Подробнее о событии
РБК

Тихановская обжаловала итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

РБКвчера в 13:28
РИА Новости

Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:56
News.ru

Белорусская оппозиция решила обжаловать итоги выборов в Верховном суде

News.ruвчера в 10:56
Взгляд.ру

Жалоба Тихановской на решение ЦИК об итогах выборов подана в Верховный суд Белоруссии

Взгляд.рувчера в 11:19
ТАСС

В ВС Белоруссии подали жалобу от Тихановской на решение ЦИК об утверждении итогов выборов

ТАССвчера в 11:07
ИА Красная Весна

Тихановская подала жалобу в Верховный суд по итогам выборов

ИА Красная Веснавчера в 11:27
Ридус

Канопацкая обжаловала в суде выборы президента Белоруссии

Ридус20 августа в 13:36
КП - Беларусь

«Реализую свое право и прошу признать выборы недействительными»: Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд

КП - Беларусьвчера в 00:51

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Основной диагноз госпитализированного оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ, заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
Коммерсантъвчера в 06:08
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МонаВиста20 августа в 14:30
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После публикации указа о присвоении звания на сайте президента пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой рассказала, за что капитану ВС Армении Рубену Санамяну присвоено высшее звание Национального героя.
Rusarminfo.ruвчера в 09:13
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Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

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Военные Беларуси обеспокоены наращиванием боевой силы у границ с ЕС

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