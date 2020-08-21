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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Штаб Тихановской подал в ВС Белоруссии жалобу на ЦИК по выборам

Отмечается, что представители Тихановской попросили отменить решение ЦИК, который ранее отклонил все поданные жалобы. Также требованием оппозиции стало признание итогов выборов от 9 августа недействительными по всей республике.В источнике
С чего всё началось
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства, об этом она сообщила
 на своей странице в Facebook.
Полит.рувчера в 00:30
Подробнее о событии
Русская Планета

В суд Беларуси подана еще одна жалоба на результаты выборов от бывшего кандидата в президенты

Русская Планетавчера в 15:12
РИА Новости

Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:56
Ридус

Канопацкая обжаловала в суде выборы президента Белоруссии

Ридус20 августа в 13:36
Взгляд.ру

Жалоба Тихановской на решение ЦИК об итогах выборов подана в Верховный суд Белоруссии

Взгляд.рувчера в 11:19
ТАСС

В ВС Белоруссии подали жалобу от Тихановской на решение ЦИК об утверждении итогов выборов

ТАССвчера в 11:07
News.ru

Белорусская оппозиция решила обжаловать итоги выборов в Верховном суде

News.ruвчера в 10:56
ИА Красная Весна

Тихановская подала жалобу в Верховный суд по итогам выборов

ИА Красная Веснавчера в 11:27
КП - Беларусь

«Реализую свое право и прошу признать выборы недействительными»: Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд

КП - Беларусьвчера в 00:51

Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Основной диагноз госпитализированного оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ, заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ
Коммерсантъвчера в 06:08
3,3K

Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»

Впервые широкой публике будет показана российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия "Дрозд", на которую, как сообщает Lenta.ru, обратили внимание в американском издании Drive, где машину сравнили с одним из автомобилей Джеймса Бонда.
Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»
Экономика сегодня20 августа в 06:43
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Врач Навального Анастасия Васильева не верит диагнозу омских врачей

Лечащий врач политика Алексея Навального, лидер профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева не поверила омским врачам, заявившим, что у политика «нарушение обмена веществ» предположительно на фоне снижения уровня сахара в крови.
Росбалтвчера в 07:51
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В «Роскосмосе» рассказали о создании системы «Млечный путь»

Название "Млечный путь" относится к перспективной системе обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве, создание которой планируется не ранее 2030 года Игорь Бакарас, начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш Эксперт отметил, что "Млечный путь" обеспечит безопасность российской космической техники.
Piter.tvвчера в 04:47

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новостивчера в 03:00
1,1K

В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 14:32
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Следствие проверит сообщения об изнасилованиях женщин в ИВС Белоруссии

Согласно сообщению, в интернете стала появляться информация о пострадавших от сексуального насилия в местах временного содержания женщинах, которые находятся в больницах Гродно.
МонаВиста20 августа в 14:30
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Коронавирус: ситуация в России стабильная

На 19 августа, 252-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухане и 162-й – с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения, в Татарстане официально зарегистрирован 6161 случай COVID-19, в том числе 28 из них – за последние сутки.
Республика Татарстан19 августа в 13:37

TikTok намерен оспорить указ Трампа о запрете сделок с ByteDance

Китайский сервис TikTok собирается оспорить указ Трампа, запрещающий американским компаниям проводить сделки с компанией-владельцем приложения ByteDance, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.
Газета.Ru19:46

Три лаборатории не обнаружили признаков отравления у Навального

Признаки отравления у Алексея Навального не были обнаружены в результате исследований, проведенных в трех лабораториях, сообщил главный врач омской больницы Александр Мураховский 21 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 14:18
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