Российский борец выгнал из ресторана свою невесту во время свадьбы

Российский спортсмен и чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков схватил свою невесту за волосы и выгнал из ресторана в тот момент, когда у молодоженов проходило празднование свадьбы.