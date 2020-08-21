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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Штаб Тихановской подал в ВС Белоруссии жалобу на ЦИК по выборам

Отмечается, что представители Тихановской попросили отменить решение ЦИК, который ранее отклонил все поданные жалобы. Также требованием оппозиции стало признание итогов выборов от 9 августа недействительными по всей республике.В источнике
С чего всё началось
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства, об этом она сообщила
 на своей странице в Facebook.
Полит.рувчера в 00:30
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Жалоба Тихановской на решение ЦИК об итогах выборов подана в Верховный суд Белоруссии

Взгляд.рувчера в 11:19
РИА Новости

Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:56
ИА Красная Весна

Тихановская подала жалобу в Верховный суд по итогам выборов

ИА Красная Веснавчера в 11:27
Русская Планета

В суд Беларуси подана еще одна жалоба на результаты выборов от бывшего кандидата в президенты

Русская Планетавчера в 15:12
ТАСС

В ВС Белоруссии подали жалобу от Тихановской на решение ЦИК об утверждении итогов выборов

ТАССвчера в 11:07
News.ru

Белорусская оппозиция решила обжаловать итоги выборов в Верховном суде

News.ruвчера в 10:56
Ридус

Канопацкая обжаловала в суде выборы президента Белоруссии

Ридус20 августа в 13:36
КП - Беларусь

«Реализую свое право и прошу признать выборы недействительными»: Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд

КП - Беларусьвчера в 00:51

Завершен разбор завалов на месте взрыва газа в Ярославле

Начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров заявил журналистам в ночь на субботу на месте ЧП: "Спасательные работы завершены, людей под завалами на месте обрушившегося подъезда жилого дома в Ярославле больше нет".
Завершен разбор завалов на месте взрыва газа в Ярославле
РЕН ТВ21:11

Главный санврач Среднего Урала допустил возникновение второй волны COVID-19

Екатеринбург, 21 августа 2020, 12:56 — REGNUM Вторая волна новой коронавирусной инфекции действительно возможна, заявил глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.
REGNUMвчера в 05:56
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в убийстве предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Деловчера в 08:46
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Следствие проверит сообщения об изнасилованиях женщин в ИВС Белоруссии

Согласно сообщению, в интернете стала появляться информация о пострадавших от сексуального насилия в местах временного содержания женщинах, которые находятся в больницах Гродно.
МонаВиста20 августа в 14:30
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Журналиста Forbes восхитил российский «Ратник»

Россия со своей боевой экипировкой "Ратник" продвинулась значительно дальше США с их проектом американского боевого костюма TALOS в вопросе создания экзоскелета, к такому выводу пришел журналист издания Forbes Дэвид Хэмблинг.
РИА Новости22:07
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Российский Су-30 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

20 августа российский истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднимался в воздух для перехвата самолета Военно-морских сил Франции Breguet Atlantic и самолета-разведчика Breguet Atlantic Королевских ВВС Великобритании.
РЕН ТВвчера в 12:29
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