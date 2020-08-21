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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Штаб Тихановской подал в ВС Белоруссии жалобу на ЦИК по выборам

Отмечается, что представители Тихановской попросили отменить решение ЦИК, который ранее отклонил все поданные жалобы. Также требованием оппозиции стало признание итогов выборов от 9 августа недействительными по всей республике.В источнике
С чего всё началось
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства, об этом она сообщила
 на своей странице в Facebook.
Полит.рувчера в 00:30
Подробнее о событии
Русская Планета

В суд Беларуси подана еще одна жалоба на результаты выборов от бывшего кандидата в президенты

Русская Планетавчера в 15:12
РИА Новости

Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:56
News.ru

Белорусская оппозиция решила обжаловать итоги выборов в Верховном суде

News.ruвчера в 10:56
Взгляд.ру

Жалоба Тихановской на решение ЦИК об итогах выборов подана в Верховный суд Белоруссии

Взгляд.рувчера в 11:19
ТАСС

В ВС Белоруссии подали жалобу от Тихановской на решение ЦИК об утверждении итогов выборов

ТАССвчера в 11:07
ИА Красная Весна

Тихановская подала жалобу в Верховный суд по итогам выборов

ИА Красная Веснавчера в 11:27
Ридус

Канопацкая обжаловала в суде выборы президента Белоруссии

Ридус20 августа в 13:36
КП - Беларусь

«Реализую свое право и прошу признать выборы недействительными»: Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд

КП - Беларусьвчера в 00:51

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

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