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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Штаб Тихановской подал в ВС Белоруссии жалобу на ЦИК по выборам

Отмечается, что представители Тихановской попросили отменить решение ЦИК, который ранее отклонил все поданные жалобы. Также требованием оппозиции стало признание итогов выборов от 9 августа недействительными по всей республике.В источнике
С чего всё началось
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства, об этом она сообщила
 на своей странице в Facebook.
Полит.рувчера в 00:30
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Жалоба Тихановской на решение ЦИК об итогах выборов подана в Верховный суд Белоруссии

Взгляд.рувчера в 11:19
РИА Новости

Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:56
ИА Красная Весна

Тихановская подала жалобу в Верховный суд по итогам выборов

ИА Красная Веснавчера в 11:27
Русская Планета

В суд Беларуси подана еще одна жалоба на результаты выборов от бывшего кандидата в президенты

Русская Планетавчера в 15:12
ТАСС

В ВС Белоруссии подали жалобу от Тихановской на решение ЦИК об утверждении итогов выборов

ТАССвчера в 11:07
News.ru

Белорусская оппозиция решила обжаловать итоги выборов в Верховном суде

News.ruвчера в 10:56
Ридус

Канопацкая обжаловала в суде выборы президента Белоруссии

Ридус20 августа в 13:36
КП - Беларусь

«Реализую свое право и прошу признать выборы недействительными»: Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд

КП - Беларусьвчера в 00:51

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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У Армении появился 17 Национальный герой: Минобороны о присвоении

После публикации указа о присвоении звания на сайте президента пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой рассказала, за что капитану ВС Армении Рубену Санамяну присвоено высшее звание Национального героя.
Rusarminfo.ruвчера в 09:13
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ru20 августа в 10:46
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В ООН выразили надежду на оказание надлежащей помощи Навальному

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что ведомство надеется на возможность быстрого и полного выздоровления оппозиционера Алексея Навального.
Московский Комсомолецвчера в 06:14
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