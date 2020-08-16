Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге
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Соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова приняла участие в митинге. Представитель оппозиции потребовала отставки Александра Лукашенко. Мария Колесникова выступила с речью на акции протеста.В источнике
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Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске
Комсомольская правдавчера в 14:10