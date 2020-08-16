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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге

Соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова приняла участие в митинге. Представитель оппозиции потребовала отставки Александра Лукашенко. Мария Колесникова выступила с речью на акции протеста.В источнике
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Комсомольская правда

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске

Комсомольская правдавчера в 14:10
Эхо Москвы

Пять часов продолжалась многотысячная акция белорусской оппозиции в Минске

Эхо Москвывчера в 15:04
РБК

Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

РБКвчера в 13:25
Телеканал 360°

Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге

Телеканал 360°вчера в 11:31
НТВ

Участники митинга в Минске потребовали отставки Лукашенко

НТВвчера в 11:09
Дождь

«У Лукашенко не останется выбора»: Мария Колесникова — о мирной передаче власти в Беларуси

Дождьвчера в 11:57
Московский Комсомолец

Колесникова на митинге призвала к отставке Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 09:43

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
РИА Новостивчера в 19:38
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За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфаксвчера в 16:10
2,1K

Новый капитал: как коронавирус перестроил рынок IPO

Быстрое восстановление ряда макроэкономических показателей во многом объясняется тем, что крупные международные компании сориентировались в новой реальности, начали ускоренно внедрять цифровые решения и переходить на дистанционные форматы работы.
РБКвчера в 07:24
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОССвчера в 23:53
1,4K

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится.
РИА Новости17:00
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Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ruвчера в 14:52
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Свечников получил травму в матче НХЛ «Каролины» против «Бостона»

Российский хоккеист, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был травмирован в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».
Аргументы и Фактывчера в 17:59