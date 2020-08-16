Смотрите также

Появилась новая версия возникновения коронавируса

В Минске задержали подозреваемых в подрыве самодельного устройства

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко

В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек

«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь

Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве

Польша испугалась российской военной базы в Крыму

Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным

Державшие вниз головой младенца родители арестованы на 10 суток

Названы самые опасные места распространения коронавируса

Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа

В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек

Лукашенко обратился к народу и отверг проведение повторных выборов

В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

В Беларуси пройдет акция в поддержку Александра Лукашенко

Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

Появилась новая версия возникновения коронавируса

В МВД Белоруссии прокомментировали гибель участника протестов в Минске

Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау

NBC News: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц

Минск анонсировал военные учения на границе с Литвой

Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа