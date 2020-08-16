Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко
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Соратница бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова потребовала от главы Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку.В источнике
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