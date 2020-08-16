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РБК
РБК

Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

Соратница бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова потребовала от главы Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку.В источнике
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РБК

Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

РБК11:34
Известия

Соратница Тихановской Мария Колесникова приехала на митинг оппозиции в Минске

Известия10:30
РЕН ТВ

Соратница Тихановской выступила у стелы в Минске

РЕН ТВ09:29
Дождь

«У Лукашенко не останется выбора»: Мария Колесникова — о мирной передаче власти в Беларуси

Дождь11:57
Взгляд.ру

Соратница Тихановской прибыла на митинг оппозиции в Минске

Взгляд.ру09:41
ТАСС

Соратница Тихановской Мария Колесникова прибыла на митинг оппозиции в Минске

ТАСС09:37
Московский Комсомолец

Мария Колесникова читала речь на митинге в Минске по бумажке

Московский Комсомолец11:04

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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Росгвардия опровергла данные о применении спецсредств в районе Куштау

Правоохранительные органы Башкирии продолжают обеспечивать общественную безопасность на шихане Куштау, где несколько дней идет противостояние между экозащитниками и сотрудниками Башкирской содовой компании (БСК) из-за разработки горы предприятием, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
РИА Новости08:15
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Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
Lenta.ru10:49
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