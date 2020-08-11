Штаб Тихановской указал, что ее вывезли в Литву власти Белоруссии

Белорусские власти вывезли из республики кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, сообщила tut.by ее доверенное лицо Ольга Ковалькова во вторник. По ее словам, у Тихановской не было выбора. «Важно, что она на свободе и жива», — сказала Ковалькова.