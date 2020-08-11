Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
BFM.ru
BFM.ru

Штаб Тихановской указал, что ее вывезли в Литву власти Белоруссии

Белорусские власти вывезли из республики кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, сообщила tut.by ее доверенное лицо Ольга Ковалькова во вторник. По ее словам, у Тихановской не было выбора. «Важно, что она на свободе и жива», — сказала Ковалькова.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Представитель Тихановской заявила, что ее вывезли из страны власти Белоруссии

Интерфакс03:43
Газета.Ru

Тихановскую вывезли из страны белорусские власти

Газета.Ru03:31
Коммерсантъ

В штабе Тихановской заявили, что ее вынудили уехать из Белоруссии

Коммерсантъ04:04
Znak.com

Светлану Тихановскую вывезли в Литву белорусские власти

Znak.com03:30
Lenta.ru

Появились подробности вывоза Тихановской из Белоруссии

Lenta.ru03:31
Новая газета

Доверенное лицо: кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую вывезли из страны власти

Новая газета01:58
Дождь

Светлана Тихановская покинула Беларусь

Дождь01:40

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
35

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
374

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
104

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
343

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
48

Mercedes-Benz Sprinter переделали в роскошный отель на колесах

Боковые диваны раскладываются в просторную кровать Работоспособность ванной комнаты обеспечивают резервуары для чистой воды (76 литров) и «технической» (49 литров) Ранее наш портал рассказывал, что из пикапа Mercedes-Benz X-Class сделали яхту на колесах.
CarsWeek.ru03:11

Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% за год

Районы Москвы с самой дешевой арендой жилья, июль 2020 года Таблица: департамент аренды квартир "Инком-Недвижимость" Идеальным арендатором для столичных наймодателей является семейная пара, работающая в банковской сфере, без детей и кошек или с одним ребенком.
РБК02:49
1