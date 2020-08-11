Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.