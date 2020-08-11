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Lenta.ru
Lenta.ru

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Соратники Тихановской считают, что ее отъезд и видео могли быть сделаны под давлением

ТАСС09:05
Газета.Ru

Призыв Тихановской не выходить на протест мог быть сделан под давлением

Газета.Ru07:37
Говорит Москва

Соратники Тихановской заявили о возможном давлении на неё

Говорит Москва08:00
РЕН ТВ

Соратники Тихановской считают, что она могла уехать под давлением

РЕН ТВ08:56
Интерфакс

Соратники Тихановской заявили, что с ней общались в ЦИК два силовика

Интерфакс07:53
RT на русском

В штабе Тихановской отреагировали на её видеообращение

RT на русском07:41
Lenta.ru

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Lenta.ru08:21
КП - Беларусь

Соратницы Тихановской: «Светлана общалась с двумя силовиками в приемной Ермошиной. В Литву ее вывезли наши власти»

КП - Беларусь08:42

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUM08:28
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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США пытаются сократить отставание от России в гиперзвуковой гонке

В марте Сухопутные войска США совместно с ВМС успешно провели первые летные испытания своего гиперзвукового планирующего боевого блока (по принятой в США терминологии - Common-Hypersonic Glide Bode, C-HGB), который после пуска осуществлял полет на гиперзвуковой скорости и поразил мишень в заданной точке.
Газета.Ru8 августа в 11:22
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Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, основной оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну.
РБК09:04

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Грубейшие ошибки главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова не оставили равнодушными ветеранов столичного клуба.
Вести.Ru08:32

Черноморский флот предотвратил атаку условного противника на Крым

Задачи по обнаружению и уничтожению авианосной ударной корабельной группы условного противника отработали в ходе учений военнослужащие береговых ракетных противокорабельных комплексов (БРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ), передает 11 августа пресс-служба ЧФ.
ИА Красная Весна06:33

Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.
RT на русском06:33