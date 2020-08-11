Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
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Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.В источнике
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