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CT news
CT news

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Видео с призывом белорусов не выходить на улицы и остановить протесты Светлана Тихановская могла сделать под давлением белорусских властей, заявляет сотрудник штаба Тихановской Мария Колесникова.В источнике
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Фонтанка.Ру

«Света, ты — герой». Соратница Тихановской рассказала, что свое последнее обращение кандидат записала под надзором силовиков

Фонтанка.Ру08:54
Lenta.ru

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Lenta.ru08:21
Московский Комсомолец

Появилась фотография, доказывающая запись обращения Тихановской в кабинете главы ЦИК Белоруссии

Московский Комсомолец07:56
Интерфакс

Соратники Тихановской заявили, что с ней общались в ЦИК два силовика

Интерфакс07:53
RT на русском

В штабе Тихановской отреагировали на её видеообращение

RT на русском07:41
Газета.Ru

Призыв Тихановской не выходить на протест мог быть сделан под давлением

Газета.Ru07:37
Znak.com

Соратница Тихановской рассказала, что та могла записать обращение под давлением силовиков

Znak.com08:03
КП - Беларусь

Соратницы Тихановской: «Светлана общалась с двумя силовиками в приемной Ермошиной. В Литву ее вывезли наши власти»

КП - Беларусь08:42

В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
39

91 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 91 человека выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели почти в два раза больше пациентов — 178, скончались еще три носителя COVID-19, включая двух человек, умерших непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:51
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В США сочли, что безопасность COVID-вакцины важнее скорости разработки

США сконцентрированы на разработке эффективной и безопасной вакцины от COVID-19, а не на том, чтобы первыми в мире заявить о завершении разработки препарата, заявил во вторник министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.
Интерфакс10:07
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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Радар отследил износ шин в реальном времени

Инженеры из Университета Карнеги — Меллона под руководством Энтони Роув (Anthony Rowe) разработали систему, позволяющую в реальном времени отслеживать состояние протектора: износ и наличие в нем посторонних объектов.
N+110:26
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