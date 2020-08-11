Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
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Видео с призывом белорусов не выходить на улицы и остановить протесты Светлана Тихановская могла сделать под давлением белорусских властей, заявляет сотрудник штаба Тихановской Мария Колесникова.В источнике
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Появилась фотография, доказывающая запись обращения Тихановской в кабинете главы ЦИК Белоруссии
Московский Комсомолец07:56