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Штаб Тихановской не признал итоги выборов в президенты Белоруссии

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает результаты выборов, передает РИА Новости. В представительстве политика отметили, что во всех регионах страны около 70-80 процентов отдали свои голоса за Тихановскую.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Штаб Тихановской не признает результаты выборов

Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики, заявила РИА Новости доверенное лицо политика Ольга Ковалькова. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.
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