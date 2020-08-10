Штаб Тихановской не признал итоги выборов в президенты Белоруссии

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает результаты выборов, передает РИА Новости. В представительстве политика отметили, что во всех регионах страны около 70-80 процентов отдали свои голоса за Тихановскую.