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Ведомости
Ведомости

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.В источнике
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РБК

Штаб Тихановской объявил о начале формирования совета для передачи власти

РБК08:58
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии 17 августа сформирует координационный совет для трансфера власти

ТАСС08:44
Московский Комсомолец

Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти

Московский Комсомолец08:13
Газета.Ru

Штаб Тихановской начал формировать Координационный совет для передачи власти

Газета.Ru08:27
РИА Новости

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

РИА Новости08:17
РЕН ТВ

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

РЕН ТВ08:42
Коммерсантъ

Штаб Тихановской создает координационный совет для трансфера власти

Коммерсантъ07:54

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