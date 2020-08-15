Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
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Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.В источнике
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Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти
Московский Комсомолец08:13