Политика

REGNUMREGNUMШтаб Трампа: президент задал риторический вопрос о переносе выборов

Вашингтон, 30 июля 2020, 20:16 — REGNUM В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа назвали его сообщение в сети микроблогов Twitter о возможном переносе выборов главы государства из-за пандемии коронавируса риторическим. Соответствующее заявление распространила пресс-служба штаба Трампа.
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В штабе Трампа открестились от его слов о переносе выборов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был риторическим. Трамп задался в Twitter вопросом, нельзя ли перенести президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19.
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