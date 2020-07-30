Политика
REGNUMШтаб Трампа: президент задал риторический вопрос о переносе выборов
Вашингтон, 30 июля 2020, 20:16 — REGNUM В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа назвали его сообщение в сети микроблогов Twitter о возможном переносе выборов главы государства из-за пандемии коронавируса риторическим. Соответствующее заявление распространила пресс-служба штаба Трампа.
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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был риторическим. Трамп задался в Twitter вопросом, нельзя ли перенести президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19.РИА Новости11:02
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