Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в столице за последние сутки скончались 67 пациентов.

В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом

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