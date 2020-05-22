Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в столице за последние сутки скончались 67 пациентов.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

В Москве за сутки скончался ещё 41 пациент с коронавирусом

Говорит Москва02:28

От коронавируса в Москве скончался 41 пациент

Москва 2402:25

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

Известия02:25

В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом

Агентство Москва02:25

Еще 41 человек скончался в Москве от коронавируса

Вечерняя Москва02:25

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

РИА Новости02:44

В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом

REGNUM02:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
Игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

ВладТайм 03:47
3
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости вчера в 03:57
1,8K
Армия и оружие

Китай призвал США соблюдать Договор о запрещении ядерных испытаний

Китай озабочен сообщениями о возможности проведения США ядерного испытания, призывает Соединенные Штаты соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Взгляд.ру 05:13
Общество

Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам

Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
1
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Известия 03:57
32
Гаджеты

Realme представила телевизоры Realme Smart TV

ITZine.ru 04:48
Политика

Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 01:52
1,4K
Здоровье

Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

Дезинформация вокруг коронавируса привела к тому, что появился миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта якобы может убить SARS-CoV-2.
Политика Сегодня 00:51
382
Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
274
Армия и оружие

Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников

Свыше 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции.
Газета.Ru 04:40
10
Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
340
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
102
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
294
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в вузы в 2020 году планируется завершить уже в августе.
Peterburg2.ru вчера в 08:17
63
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM вчера в 02:21
52
Кино

Сериал «Реальные упыри» продлили на третий сезон

News.ru 04:40
Общество

Попова: переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона

Более половины российских регионов - 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета вчера в 11:33
690
Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
26
Происшествия

Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
327
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона не исключает появления в ее жизни нового мужчины

Вокруг ТВ 03:14
Общество

В Тульской области подтверждено 111 случаев коронавируса

Сегодня, 25 мая, коронавирусом в Тульской области заболели еще 111 жителей региона.
Первый Тульский 03:46
482
Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

Вести.Ru вчера в 18:36
5
Общество

Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети

В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
ГТРК Липецк 04:57
1
Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
12
Происшествия

СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
6
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
1,2K
Гаджеты

Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ

Правда, пока что Sony Xperia 1 II в России не продают, а лишь только в США, да и стоимость в 1199 долларов совсем не радует.
Megaobzor.com 03:33
4
Общество

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
101
ещё по теме
Главное