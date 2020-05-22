Коронавирус
Российская газетаВ Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в столице за последние сутки скончались 67 пациентов.
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