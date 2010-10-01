Общество
Агентство МоскваШтаб: В Москве за последние сутки зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции
За последние сутки в Москве зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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Штаб: В Москве за последние сутки зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции
Агентство Москва05:03
Роспотребнадзор: за последние сутки в РФ подтверждено 196 случаев COVID-19
The Moscow Postвчера в 05:04
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Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Общество
Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае
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Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области
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На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Музыка
«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам
В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Общество
Лоукостер «Победа» приостановил все полеты
Дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» прекращает полеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Общество
В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд
969 человек скончались из-за коронавируса в Италии за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров
16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.