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Агентство МоскваАгентство МоскваШтаб: В Москве за последние сутки зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции

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За последние сутки в Москве зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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Штаб: В Москве за последние сутки зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции

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