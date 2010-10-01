За последние сутки в Москве зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Штаб: В Москве за последние сутки зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции

Путешествия В Сочи начали выселять туристов из отелей В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.

Здоровье Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.

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Происшествия Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации.

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Политика Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".

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