Общество
Агентство МоскваШтаб: В Москве за последние сутки зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции
За последние сутки в Москве зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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Штаб: В Москве за последние сутки зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции
Агентство Москва05:03
Роспотребнадзор: за последние сутки в РФ подтверждено 196 случаев COVID-19
The Moscow Postвчера в 05:04
В Москве за последние сутки зафиксировано 157 случаев коронавирусной инфекции
Моя Москва.онлайнвчера в 04:33
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Путешествия
В Сочи начали выселять туристов из отелей
В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
Происшествия
Пожарный погиб при тушении возгорания в Ростове-на-Дону
«В ходе тушения пожара погиб один пожарный», — сказал собеседник.
Происшествия
Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Здоровье
Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске
Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Происшествия
В Петербурге задержали сбежавшего с карантина
«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
Политика
Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса
Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Общество
В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Происшествия
Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве
Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации.
Здоровье
ФМБА России представило препарат для лечения коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».
Общество
Ратко Младича прооперировали в Гааге
Бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который был осуждён за военные преступления, прооперировали в Гааге.
Спорт
У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Подросток с коронавирусом умер после отказа в помощи из-за страховки
В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщил телеканал CBS.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве побит температурный рекорд
Общество
За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей
За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Общество
Собянин попросил москвичей не выходить на улицу
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома или на даче, следует из сообщения с сайта главы города.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Общество
Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса
Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Кино
Названы самые популярные у россиян фильмы в период карантина
Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Политика
Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии
MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
Общество
Правительство компенсирует затраты Росавиации на возврат россиян домой
Правительство России компенсирует затраты Росавиации на возрват граждан России и стран СНГ, а также представителей Абхазии и Южной Осетии, въезжающих на территорию РФ с целью в дальнейшем уехать в свои страны.
Энергетика
В США впервые зафиксированы отрицательные цены на нефть
В США нефтяные компании начали продавать нефть по отрицательным ценам. На это их толкает необходимость разгружать нефтехранилища.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.