Общество
Вести ПодмосковьяВ Москве зафиксировано 857 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за последние 24 часа в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса. Как всегда больше половины из них зафиксированы в Москве. На данный момент в городе 857 новых случаев коронавируса.
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За минувшие сутки в России вновь рекордно выросло число заражённых коронавирусом
Страницы Воронежской культуры03:53
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Футбол
«Стандард» может стать любительским клубом
Клуб не предоставил подтверждение выплат за февраль 2020 года бонусов 8 игрокам на общую сумму 1 044 027 евро.
Происшествия
Кемеровский суд госпитализировал младенца из обсерватора
Как рассказал РИА Новости адвокат семьи Владимир Васин, муж, жена и двое детей 1 апреля вернулась из Таиланда, все они находились на карантине в обсерваторе, а в четверг решением суда младенца и мать увезли в инфекционную больницу.
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Интернет
Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с Linux
В рамках программы Microsoft Insider Preview представители бренда предоставили участникам инициативы оценить тестовую версию нового ПО для Проводника Windows 10.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Происшествия
Почти 30 пациентов поступили в больницу в Коммунарке за сутки
Почти 30 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки, сообщил главный врач Денис Проценко.
Энергетика
Уступки в ценовой войне: добыча нефти в России сокращается
Ранее «Кавказ Пост» сообщал, что между Россией и Саудовской Аравией идет ценовая война и страны никак не могут договориться о сокращении добычи черного золота в условиях сильного падения спроса на нефть, причиной которого стала пандемия коронавируса.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Футбол
Украинский журналист призвал продолжить УПЛ и РПЛ, несмотря на пандемию коронавируса
Известный украинский журналист Артём Франков призвал руководство УПЛ и РПЛ возобновить чемпионаты, несмотря на пандемию коронавируса.
Здоровье
В Башкирии у 50 сотрудников и пациентов РКБ подозревают коронавирус
9 апреля министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил об анализах пациентов и сотрудников РКБ им. Г.Г. Куватова.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Финансы
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
Музыка
Брянцев приглашают на открытый урок по музыке
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге оштрафован 38-летний местный житель, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции.
Происшествия
Суд продлил арест гендиректору ОЭЗ «Титановая долина»
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, на три месяца, передает корреспондент ТАСС.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Здоровье
21 случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае
В среду, 9 апреля, стало известно, что в Алтайском крае подтверждено еще три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом
На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу
Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки
Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Общество
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
Политика
В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией
Общество
Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Политика
Россия выступила за совместные действия на рынке энергоносителей
Россия выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите ОПЕК+.
Происшествия
Сбежавший от правосудия воронежец в Москве заболел коронавирусом
В Москве нашли сбежавшего от правосудия за оскорбление представителя власти 30-летнего воронежца, который заразился коронавирусом.