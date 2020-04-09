Общество

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяВ Москве зафиксировано 857 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за последние 24 часа в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса. Как всегда больше половины из них зафиксированы в Москве. На данный момент в городе 857 новых случаев коронавируса.
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В Москве зафиксировано 857 новых случаев коронавируса

Вести Подмосковья05:03

Штаб: За последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 случаев коронавирусной инфекции, 857 - в Москве

Агентство Москва03:45

В Москве за сутки подтверждено 857 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM04:27

В Подмосковье за сутки более чем вдвое выросло число вновь зафиксированных случаев COVID-19

Росбалт04:14

В Подмосковье за сутки зафиксировано 199 новых случаев заражения коронавирусом

Моссовет03:57

За минувшие сутки в России вновь рекордно выросло число заражённых коронавирусом

Страницы Воронежской культуры03:53

В Москве подтвердили 857 новых заражений коронавирусом за сутки

ИА Московский регион04:42
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

RT на русском вчера в 09:11
Футбол

«Стандард» может стать любительским клубом

Клуб не предоставил подтверждение выплат за февраль 2020 года бонусов 8 игрокам на общую сумму 1 044 027 евро.
Спорт-Экспресс 00:42
Происшествия

Кемеровский суд госпитализировал младенца из обсерватора

Как рассказал РИА Новости адвокат семьи Владимир Васин, муж, жена и двое детей 1 апреля вернулась из Таиланда, все они находились на карантине в обсерваторе, а в четверг решением суда младенца и мать увезли в инфекционную больницу.
РИА Новости 05:22
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Интернет

Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с Linux

В рамках программы Microsoft Insider Preview представители бренда предоставили участникам инициативы оценить тестовую версию нового ПО для Проводника Windows 10.
Дни24 05:13
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия

Почти 30 пациентов поступили в больницу в Коммунарке за сутки

Почти 30 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки, сообщил главный врач Денис Проценко.
ФАН 07 апреля в 02:15
Энергетика

Уступки в ценовой войне: добыча нефти в России сокращается

Ранее «Кавказ Пост» сообщал, что между Россией и Саудовской Аравией идет ценовая война и страны никак не могут договориться о сокращении добычи черного золота в условиях сильного падения спроса на нефть, причиной которого стала пандемия коронавируса.
Кавказ Пост 03:39
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 22:49
Футбол

Украинский журналист призвал продолжить УПЛ и РПЛ, несмотря на пандемию коронавируса

Известный украинский журналист Артём Франков призвал руководство УПЛ и РПЛ возобновить чемпионаты, несмотря на пандемию коронавируса.
Metaratings 05:45
Здоровье

В Башкирии у 50 сотрудников и пациентов РКБ подозревают коронавирус

9 апреля министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил об анализах пациентов и сотрудников РКБ им. Г.Г. Куватова.
Bash.News 05:53
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Музыка

Брянцев приглашают на открытый урок по музыке

РИА Стрела вчера в 07:38
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге оштрафован 38-летний местный житель, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции.
СеверИнформ 04:30
Происшествия

Суд продлил арест гендиректору ОЭЗ «Титановая долина»

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, на три месяца, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:50
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Здоровье

21 случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

В среду, 9 апреля, стало известно, что в Алтайском крае подтверждено еще три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 05:34
Общество

В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом

На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:07
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Происшествия

Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки

Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 07 апреля в 15:43
Общество

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
RT на русском 04:26
Политика

В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией

Газета Metro вчера в 14:21
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Политика

Россия выступила за совместные действия на рынке энергоносителей

Россия выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите ОПЕК+.
РИА Новости 05:55
Происшествия

Сбежавший от правосудия воронежец в Москве заболел коронавирусом

В Москве нашли сбежавшего от правосудия за оскорбление представителя власти 30-летнего воронежца, который заразился коронавирусом.
Обозреватель Врн 05:29
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