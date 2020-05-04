Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб. Выявлен еще 10 581 случай заболевания в 82 регионах, у 50,6% нет клинических проявлений, болезни.
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Штаб: За сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 581 случай коронавирусной инфекции, из них 5 тыс. 795 - в Москве

Агентство Москва03:55

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 4 мая 2020: диагноз подтвердился у 10 581 человека

Комсомольская правда04:11

В России коронавирусом на 4 мая заразился ещё 10 581 человек

Регион online04:05

В России выявлено более 10,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM04:04

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах

Эхо Москвы03:56

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Интерфакс04:16

Такого еще не было! В Тюменской области 66 зараженных коронавирусом за сутки

ТюменьPRO03:50
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3K
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
1K
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
1,1K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России

За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.
RT на русском 04:16
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1K
Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,2K
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Авто

Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году

Автоновости дня вчера в 04:00
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
3,6K
Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 06:18
2,4K
Общество

В Татарии подтвердились 86 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Казань, 4 мая 2020, 11:24 — REGNUM В Татарии на 4 мая лабораторно подтвердились 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:24
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Общество

На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Общество

Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»

О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru 02 мая в 11:18
1,2K
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
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Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru вчера в 04:01
1,2K
Общество

Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения

Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
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Политика

Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп

По словам американского президента Дональда Трампа, в США могут скончаться 100 000 пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 01:54
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