Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб. Выявлен еще 10 581 случай заболевания в 82 регионах, у 50,6% нет клинических проявлений, болезни.

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

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