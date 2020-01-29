Документ опубликован на сайте правительства. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова, ее заместителем -- руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова

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