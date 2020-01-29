Политика

КоммерсантъКоммерсантъШтаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова

Документ опубликован на сайте правительства. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова, ее заместителем -- руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу

РБК02:08

Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению распространения коронавируса

Известия01:36

Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова

Коммерсантъ01:34

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

РИА Новости01:32

Мишустин назначил Голикову главой штаба по контролю за коронавирусом в РФ

Газета.Ru01:30

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Lenta.ru01:09

Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ

ТАСС01:08
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Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
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