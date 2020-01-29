Политика
КоммерсантъШтаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова
Документ опубликован на сайте правительства. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова, ее заместителем -- руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Шоу-бизнес
Галкина смыло волной на пляже в Тасмании
Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
Космос
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Политика
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Происшествия
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Армия и оружие
Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео
В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Армия и оружие
Bild: германские солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Политика
Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Для американцев же марка подготовила два бензиновых движка. Напомним, в продаже Genesis GV80 может появиться уже этим летом.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Общество
Вакцину против коронавируса разработали в Гонконге
Микробиологи из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, однако ее исследования могут занять более года.
Футбол
«Зенит» не взял Кокорина на тренировочный сбор в Испанию
В списке не оказалось нападающего Александра Кокорина, который отправится на сборы в Турцию со второй командой петербургского клуба.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей
Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай передал российской стороне геном коронавируса для разработки экспресс-тестов и идентификации вируса в организме человека.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
British Airways приостановила все полёты в Китай
Все прямые рейсы из материкового Китая приостановлены британской авиакомпанией British Airways после того, как власти Британии предупредили об опасности поездок в КНР из-за вспышки коронавируса.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Происшествия
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Политика
Защита Трампа завершила выступление в сенате по делу об импичменте
Адвокаты президента США Дональда Трампа закончили во вторник изложение своей позиции в сенате по делу об импичменте, завершив второй этап этого процесса.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Здоровье
Каждый пятый рак лучше не лечить, заявили онкологи Австралии
Отсутствие диагноза рака и смерти женщины будет рассматриваться как больший вред, чем ущерб от диагностики рака Новое исследование утверждает, что примерно каждый пятый рак, диагностированный в Австралии, лучше не лечить.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Музыка
Музыкальную премию «Грэмми» вручили в Лос-Анджелесе
Больше всего «золотых граммофонов» получила 18-летняя Билли Айлиш: «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» (в этой категории Айлиш - самый молодой лауреат в истории «Грэмми») и «Песня года».
Происшествия