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Штаб теробороны ДНР сообщил о продвижении сил республики в сторону Славянска

Силы Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Вооруженные силы России продолжают освобождать населенные пункты ДНР и в настоящее время продвигаются в сторону Славянска.
Lenta.ru
В штабе также сообщили, что под контролем сил ДНР уже находятся 235 населенных пунктов.
Lenta.ru
В апреле 2014 года после начала украинской операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои.
РИА Новости
"Идет продвижение в направлении Славянска", — говорится в публикации.
РИА Новости

Подробнее о событии

Штаб ДНР заявил, что идет продвижение в направлении Славянска
РИА Новости04:18
Штаб ДНР сообщил о продвижении сил в направлении Славянска
RT на русском04:05
Силы ДНР и ВС РФ продвигаются в направлении Славянска
ТАСС04:12
Штаб теробороны ДНР сообщил о продвижении сил республики в сторону Славянска
Lenta.ru04:07
Штаб ДНР заявил о продвижении войск в направлении Славянска
Московский Комсомолец04:06
Штаб теробороны ДНР сообщил о продвижении в направлении Славянска
Комсомольская правда04:12
В штабе ДНР заявили о продвижении войск ДНР и ВС РФ в направлении Славянска
РЕН ТВ04:00

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