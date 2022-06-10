Силы Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Вооруженные силы России продолжают освобождать населенные пункты ДНР и в настоящее время продвигаются в сторону Славянска.
Правительство Украины в приоритетном порядке включит британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговоренных судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, в ближайший список на обмен военнопленных.
Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совбеза Николая Патрушева, премьера Михаила Мишустина и почти всех членов российского кабмина, включая и Сергея Лаврова.