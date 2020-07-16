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Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Штабы трех соперников Лукашенко объявили об объединении усилий

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«У нас пять основных принципов»: команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились

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Валерий Цепкало
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, дипломат и управленец. Кандидат юридических наук в области международного права. Идейный вдохновитель, один из создателей и первый директор белорусского Парка высоких технологий. Член Стратегического совета Глобального альянса за информационно-коммуникационные технологии и развитие Организации Объединённых Наций и правительственный эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий и информационной безопасности.
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