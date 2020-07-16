Коронавирус
РБКШтабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Футбол
«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
RT на русском 09:13
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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«Интер» хочет продлить аренду Санчеса и готов доплатить «МЮ», если клубы встретятся в финале Лиги Европы
«Интер» хочет прописать сумму, которую получит английский клуб, если миланцы и «МЮ» сыграют друг против друга в финале Лиги Европы.
Спорт-Экспресс 10:20
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области
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Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
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Реплики легендарных киноавтомобилей продадут на аукционе
В салон копии легендарного автомобиля установили «временные часы», а также предупреждающую табличку, которая гласит, что при достижении 88 миль в час случатся «серьезные неприятности».
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Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19
Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Политика
Мальта открыла въезд для туристов из 28 стран
Мальта разрешила 28 государствам с 15 июля посещать страну.
Культуромания 07:41
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
Общество
Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию
Реаниматолог, который работает в одной из больниц Екатеринбурга, призвал местных жителей соблюдать самоизоляцию.
Екатеринбург в эфире 07:35
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Российская газета 09:10
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
Происшествия
В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, и покушению на Александра Смольского.
Известия 10:28
Общество
Куйвашев: в Свердловской области появятся новые томографы
Как добавил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, до конца 2020 года будут куплены также два томографа для областной больницы №1 и Красноуфимской районной больницы.
Уральский меридиан 10:11
Общество
Правительство Петербурга прорабатывает проект строительства линии метро на юге города
ТАСС 05:49
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Воронежской области
Ранее стало известно, что автобус столкнулся с тремя грузовиками в Омской области. В результате ДТП пострадали пять человек.
РЕН ТВ 10:12
Футбол
«Оренбург» вылетел из РПЛ за тур до конца сезона
"Оренбург" в гостях уступил питерскому "Зениту" (1:4) и вылетел из российской Премьер-лиги (РПЛ) за тур до конца сезона-2019/20.
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Политика
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
РИА Новости 10:33
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В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
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Энергетика
Пандемия обанкротила трех поставщиков кварцевого песка
Замедление процессов бурения вынудило три североамериканских компании, занимающиеся добычей кварцевого песка, используемого для проведения гидроразрыва пласта (ГРП-песок), обратиться в суд с заявлением о защите от банкротства.
Rusbankrot.ru 01:05