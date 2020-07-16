Политика
РБКШтабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Происшествия
Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске
РИА Новости 09:12
Общество
ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова
ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
Военное дело 03:01
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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Общество
В Москве открылась запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19
В Москве открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус. Записаться можно на две недели вперед.
Lenta.ru 11:26
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
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Путин: В апреле ВВП России сократился на 12 процентов
По оценкам, в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов.
Московский Комсомолец 07:47
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
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Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
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Компания Skoda отзывает в России новые лифтбеки Octavia
Skoda отзывает в нашей стране новые лифтбеки Skoda Octavia.
Тарантас Ньюс 10:58
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Общество
В Москве начались задержания участников акции в защиту фигурантов «Нового величия»
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
Ведомости 11:56
Происшествия
В Судаке главу городской полиции задержали по делу о взятке
В Судаке сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму вместе со специалистами оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД задержали по подозрению во взяточничестве начальника и исполняющего обязанности замначальника местного отдела внутренних дел.
Российская газета 10:10
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Гаджеты
Представлена цифровая дальномерная камера Leica M10-R
Как и ожидалось, Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру Leica M10-R, предварительные сведения о которой появились некоторое время назад.
iXBT.com 10:49
Армия и оружие
Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании
Россия применяет "огнедышащий летающий танк" с передовым оружием.
Российская газета 03:43
Здоровье
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online вчера в 08:44
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
Политика
Президент Азербайджана отправил в отставку главу МИД страны
Эльмар Мамедъяров находился на посту главы МИД Азербайджана с 2004 года.
Аргументы и Факты 09:15
Авто
Audi привезла в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Кросс-универсал Audi A6 Allroad новой генерации, представленный в 2019-м, дебютирует на рынке РФ.
Новые автомобили 10:48
Культура
Звезда Филиппа Киркорова зажглась на «Славянском базаре в Витебске»
Церемония закладки памятного знака, поясняет БЕЛТА, состоялась сразу после торжественного поднятия флага XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое было доверено обладателям Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Адильхану Макину и детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксении Галецкой.
Российская газета 10:39
Общество
В Мурманской области продлили режим повышенной готовности
Власти Мурманской области продлили до 1 августа режим повышенной готовности в регионе в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу в ряде городов, в том числе в Мурманске и Североморске, сообщил губернатор Андрей Чибис на пресс-конференции в в онлайн-формате.
РИА Новости 10:51
Политика
Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы Минпромэнерго РД
Главой Минпромторга республики был назначен Батыр Эмеев, занимавший в упраздненном министерстве должность заместителя министра.
Махачкалинские известия 09:20
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36