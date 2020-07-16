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РБКРБК

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.В источнике
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Штабы трех соперников Лукашенко объявили об объединении усилий

Lenta.ru09:53

Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико заявили об объединении на выборах в Белоруссии

Коммерсантъ09:49

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий

РИА Новости09:23

В штабе Бабарико заявили об объединении усилий с другими кандидатами

RT на русском09:41

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединяют усилия на выборах белорусского президента

ТАСС09:31

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

РБК09:46

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединили усилия

Взгляд.ру09:36

«У нас пять основных принципов»: команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились

КП - Беларусь09:31
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ФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт топлива

«В настоящее время назрела необходимость корректировки обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже и предлагаемые меры позволят обеспечить стабильность рынка продаж моторного топлива», — заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.
ФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт топлива
Известия12:42
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru10:26
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В Воронежской области разрешили открыть рестораны и музеи

1 июля власти уже открыли летние веранды ресторанов и кафе, спорткомплексы и фитнес-центры, океанариум и зоопарки, гостиницам и санаториям разрешили возобновить бронирование мест и приём постояльцев, а летние лагеря начали принимать детей.
Вести Воронеж11:54
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Свердловский губернатор жестко ответил на вопрос о снятии ограничений

Глава Среднего Урала, заметив, что неоднократно уже отвечал на подобные вопросы, подчеркнул, что зависит это не от него, а от эпидемиологической ситуации: "что будет с заболеваемостью, насколько в связи с этим снизится нагрузка на врачей, когда получится начать вакцинацию против коронавируса".
Уралинформбюро12:46
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