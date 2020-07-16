Свердловский губернатор жестко ответил на вопрос о снятии ограничений

Глава Среднего Урала, заметив, что неоднократно уже отвечал на подобные вопросы, подчеркнул, что зависит это не от него, а от эпидемиологической ситуации: "что будет с заболеваемостью, насколько в связи с этим снизится нагрузка на врачей, когда получится начать вакцинацию против коронавируса".