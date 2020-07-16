Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
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Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.В источнике
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