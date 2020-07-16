Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.

Шоу-бизнес Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской. 112

Происшествия В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. 4

Политика Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.

Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 12

Политика МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе с Россией В министерстве отметили, что только в прошлом месяце наряд российских пограничников задержал трех граждан Грузии, незаконно проникших на территорию Абхазии, пишет РИА Новости. 620

Кино Каким получился сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли 15 июля на стриминговом сервисе Peacock (проект американской медиакомпании NBCUniversal), а 16 июля в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» состоялась премьера первых эпизодов сериала «Дивный новый мир» по антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». 2

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции «Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник. 2,2K

Гаджеты Apple выпустила новую версию iOS 13.6 Эксперты отмечают, что новые обновления стали последними изменениями ОС перед появлением новой операционной системы iOS 14. 7

Армия и оружие В США российский «Маркер» сочли плохой идеей Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение. 56

Экономика ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6% ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. 6

Игры Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition. 2

Политика Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании. 231