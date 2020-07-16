Политика
РБКШтабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Актуальные Новости 05:20
Шоу-бизнес
Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты
Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform 03:53
Происшествия
В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей
Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю
News.ru вчера в 06:54
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 13:37
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе с Россией
В министерстве отметили, что только в прошлом месяце наряд российских пограничников задержал трех граждан Грузии, незаконно проникших на территорию Абхазии, пишет РИА Новости.
Новые Известия 02:00
Кино
Каким получился сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли
15 июля на стриминговом сервисе Peacock (проект американской медиакомпании NBCUniversal), а 16 июля в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» состоялась премьера первых эпизодов сериала «Дивный новый мир» по антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».
RT на русском 14:19
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Эксперты отмечают, что новые обновления стали последними изменениями ОС перед появлением новой операционной системы iOS 14.
Evo-rus.com 03:08
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Общество
В Подмосковье планируют начать сброс воды в Можайском водохранилище
Интерфакс - Россия 15:07
Футбол
Мещеряков - о протестах фанатов «Локомотива»: у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о протестах болельщиков команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:23
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
Армия и оружие
В США российский «Маркер» сочли плохой идеей
Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер 02:32
Экономика
ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
ТАСС вчера в 22:01
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль
Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля.
Общественная служба новостей 16:07
Игры
Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition
Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition.
REGNUM 16:07
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32