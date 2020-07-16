Политика

РБКРБКШтабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Белорусская оппозиция заключила тройственный союз

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Штабы трёх белорусских оппозиционеров объединились перед выборами

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Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

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Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединяют усилия на выборах белорусского президента

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Штабы Бабарико, Тихановской и Цепкало решили объединить усилия на выборах президента Беларуси

Новая газета09:59

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий

РИА Новости09:23
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:49, Ашберн

«У нас пять основных принципов»: команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились

КП - Беларусь09:31
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
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Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

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МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе с Россией

В министерстве отметили, что только в прошлом месяце наряд российских пограничников задержал трех граждан Грузии, незаконно проникших на территорию Абхазии, пишет РИА Новости.
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Армия и оружие

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«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
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Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Эксперты отмечают, что новые обновления стали последними изменениями ОС перед появлением новой операционной системы iOS 14.
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Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 13 июля в 10:20
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Общество

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Мещеряков - о протестах фанатов «Локомотива»: у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о протестах болельщиков команды, передает "Чемпионат.com".
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
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Армия и оружие

В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
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Экономика

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%

ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
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Общество

Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль

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Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

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Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
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Армия и оружие

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Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
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Армия и оружие

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
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