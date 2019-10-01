Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваШтайнмайер оценил согласованную формулу по Донбассу

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего официального визита в Грузию оценил согласованную членами контактной группы по Донбассу формулу, носящую его имя.
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