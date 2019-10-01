Политика
Вечерняя МоскваШтайнмайер оценил согласованную формулу по Донбассу
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего официального визита в Грузию оценил согласованную членами контактной группы по Донбассу формулу, носящую его имя.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
Армия и оружие
Посольство Норвегии опровергло появление в стране российского спецназа
Посольство Норвегии в России сообщило, что у него нет информации о существовании доказательств присутствия российского спецназа в Норвегии, передает «Интерфакс».
РБК 14:09
Армия и оружие
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
РИА Новости 18:30
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru 05:15
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу".
РИА Новости 19:16
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Политика
В США Путина поздравили надписью на небе
Lenta.ru 19:20
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия 06:40
Происшествия
Пожар в торговом центре в Баку локализовали
RT на русском 19:29
Гаджеты
Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10
Android 9 Pie была выпущена 6 августа 2018 года, так что у на 31 января производителей будет год с половиной, чтобы насладиться выпуском устройств на её основе.
iXBT.com 16:47
Происшествия
Видео с похищением юной невесты в Киргизии привлекло внимание полиции
В социальных сетях появилось скандальное видео из Киргизии, на котором предположительно заснят традиционный обряд похищения невесты.
Инфо24 13:21
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета 19:02
Игры
Red Dead Redemption 2 PC: выход запланирован на ноябрь
Поклонники дождались официального анонса даты релиза игры – Red Dead Redemption 2 выйдет на PC уже 5 ноября.
LoginCasino.com 07:32
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Армия и оружие
«Вялотекущий конфликт». Силовики признались, что понесли потери в Донбассе
По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали 13 тыс. человек.
Украина.ру 01:17
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
SpeedMe вчера в 10:43
Политика
Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского
Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.
ФАН вчера в 09:16
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Шоу-бизнес
Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной
Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Uznayvse.ru 04 октября в 17:04
Политика
Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
По мнению Простакова, «выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта».
ФАН 13:44
Политика
В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране
Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
Известия 07:44
Общество
В Берлине экоактивисты перекрыли несколько центральных улиц
В Берлине экоактивисты митингуют на центральных улицах города. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Подмосковье Сегодня 10:50
Общество
Расшифровано проклятие возрастом 1500 лет
Российская газета 08:32
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру 13:17