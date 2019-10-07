Политика
ФАНШтайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
Президент опроверг прозвучавшие мнения украинских политиков о том, что на содержание документа оказала влияние Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его «формулы» на Украине, напомнив, что в переговорах по ее содержанию участвовал экс-президент страны Петр Порошенко.
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Политика
«Морской старт» собрались перенести из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Lenta.ru 20:56
Общество
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Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости вчера в 07:42
Транспорт
В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
RT на русском 11:58
Армия и оружие
Минобороны использует общественный автотранспорт в случае войны
Городские рейсовые и междугородние автобусы войдут в состав санитарных авторот в случае объявления военного положения.
Ридус 19:49
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
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В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 20:54
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru 05:15
Космос
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service вчера в 09:01
Армия и оружие
В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ вчера в 02:05
Авто
Продажи китайских автомобилей в сентябре выросли на 18%
SpeedMe 05 октября в 10:40
Общество
Алтайский тренер прокомментировал увольнение за поездки на турниры
Амаду Аратин возил детей на соревнования за свой счет и не понимает, что в этом плохого Тренер Амаду Аратин подтвердил журналистам, что его уволили с работы в спортивной секции самбо в школе села Талда Усть-Коксинского района Республики Алтай.
АМИТЕЛ вчера в 09:53
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости 20:27
Политика
Лавров в Багдаде подтвердил контракты по поставкам вооружения в Ирак
В Багдад глава российского МИД прилетел, чтобы встретиться с руководством страны.
Sputnik Южная Осетия 09:19
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru 05:36
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Футбол
Футболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения
RT на русском 07:59
Шоу-бизнес
Лиза Галкина показала привязанность к цветочным ободкам
Лиза Галкина украсила свою очаровательную голову ободком с коралловыми цветами, которые подчеркивают яркий принт ее платья.
Телепрограмма 14:08
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru 05:54
Интернет
Facebook — первое стороннее приложение для Android, которое загрузили 5 млрд раз
Приложение Facebook стало первым приложением вне продуктов Google, которое достигло отметки 5 млрд загрузок в Google Play.
iXBT.com вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
В Эквадоре захвачено три нефтяных месторождения
В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.
Life.ru 20:08