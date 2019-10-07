Политика

ФАНФАНШтайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»

Президент опроверг прозвучавшие мнения украинских политиков о том, что на содержание документа оказала влияние Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его «формулы» на Украине, напомнив, что в переговорах по ее содержанию участвовал экс-президент страны Петр Порошенко.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Штайнмайер ответил на обвинения в написании «формулы Штайнмайера» Кремлем

РБК16:26

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Телеканал 360°13:46

Штайнмайер оценил согласованную контактной группой по Донбассу формулу

RT на русском06:43

Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы

Взгляд.ру10:23

Штайнмайер опроверг «влияние» РФ на формулу решения конфликта в Донбассе

REGNUM09:11

Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»

Газета.Ru11:28

Украинские националисты грозят новым госпереворотом

Вести.Ruвчера в 14:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 22:47, Вашингтон
Политика

«Морской старт» собрались перенести из США в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Lenta.ru 20:56
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Известия 22:14
Спорт

Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом

Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости вчера в 07:42
Транспорт

В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург

RT на русском 11:58
Армия и оружие

Минобороны использует общественный автотранспорт в случае войны

Городские рейсовые и междугородние автобусы войдут в состав санитарных авторот в случае объявления военного положения.
Ридус 19:49
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 20:54
Экономика

В России иностранцам запретят торговать на рынке

Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru 05:15
Космос

Астронавты на МКС вышли в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service вчера в 09:01
Армия и оружие

В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам

Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ вчера в 02:05
Авто

Продажи китайских автомобилей в сентябре выросли на 18%

SpeedMe 05 октября в 10:40
Общество

Алтайский тренер прокомментировал увольнение за поездки на турниры

Амаду Аратин возил детей на соревнования за свой счет и не понимает, что в этом плохого Тренер Амаду Аратин подтвердил журналистам, что его уволили с работы в спортивной секции самбо в школе села Талда Усть-Коксинского района Республики Алтай.
АМИТЕЛ вчера в 09:53
Экономика

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости 20:27
Политика

Лавров в Багдаде подтвердил контракты по поставкам вооружения в Ирак

В Багдад глава российского МИД прилетел, чтобы встретиться с руководством страны.
Sputnik Южная Осетия 09:19
Политика

В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик

Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru 05:36
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Футбол

Футболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения

RT на русском 07:59
Шоу-бизнес

Лиза Галкина показала привязанность к цветочным ободкам

Лиза Галкина украсила свою очаровательную голову ободком с коралловыми цветами, которые подчеркивают яркий принт ее платья.
Телепрограмма 14:08
Общество

Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги

В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:06
Общество

В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом

РИА Новости 21:46
Происшествия

В Красноярске чиновница мэрии подозревается в получении взятки

REGNUM 20:14
Авто

Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип

Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru 05:54
Интернет

Facebook — первое стороннее приложение для Android, которое загрузили 5 млрд раз

Приложение Facebook стало первым приложением вне продуктов Google, которое достигло отметки 5 млрд загрузок в Google Play.
iXBT.com вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика

В Эквадоре захвачено три нефтяных месторождения

В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.
Life.ru 20:08
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное