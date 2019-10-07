Политика
ФАНШтайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
Президент опроверг прозвучавшие мнения украинских политиков о том, что на содержание документа оказала влияние Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его «формулы» на Украине, напомнив, что в переговорах по ее содержанию участвовал экс-президент страны Петр Порошенко.
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Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Общество
Названы способы снизить давление без лекарств
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
Здоровье
Министру здравоохранения Веронике Скворцовой прочат отставку
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова не пришла на встречу с врачами центра Блохина, 26 врачей написали заявления на увольнение.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
Политика
В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Политика
«Морской старт» собрались перенести из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
Наука
Растения могут предупреждать друг друга об угрозе вредителей
Здоровье
В Минздраве допустили возможность запрета вейпов в России
Киселев-Романов уточнил, что для запрета вейпов в России сначала потребуется собрать доказательную базу, которая подтвердит, что причиной смерти 18 человек в США стали заболевания, вызванные именно курением вейпов.
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Происшествия
Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет
По словам очевидцев, кассир не продала хлеб из-за того, что мужчина хотел расплатиться десятикопеечными монетами.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Экономика
Член Совфеда объяснил, почему Магадан стал городом РФ с одной из самых высоких зарплат
Член Совета Федерации РФ, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков рассказал в интервью iReactor, почему Магадан оказался среди городов с самым высоким уровнем зарплат.
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
Хоккей
«Спартак» переиграл СКА в овертайме
Политика
В Киеве митингующие протестуют против «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера», участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса.
Здоровье
Что будет, если отказаться от алкоголя, объяснили врачи
Врачи объяснили, что будет, если отказаться от алкоголя.
Политика
Песков объяснил, почему президенту и премьеру повысили зарплаты
Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Донбассе резко обострилась обстановка по всей линии фронта
Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта.
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Политика
Китай хочет сузить повестку торговых переговоров с США
Пекин намерен сузить повестку торговых переговоров с Вашингтоном.